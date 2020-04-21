Не все переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмы

/COVID-19/

Мэрия Москвы сообщила, что три пациента с COVID-19 выздоровели после переливания им плазмы крови с антителами к коронавирусу.

Власти надеются, что этот метод лечения позволит быстрее завершить пандемию. Врач-трансфузиолог, терапевт, автор книги "Пока едет "скорая" Андрей Звонков объяснил, почему не все переболевшие коронавирусом могут стать донорами.

По словам специалиста, лечение с помощью антител – это старая надежная методика. Ее можно было бы применять по всей стране, но проблема в том, чтобы найти большое количество доноров.

"Человек (переболевший коронавирусом – ред.), может, и рад бы отдать всю плазму. А ему скажут: "У тебя есть определенные проблемы со здоровьем, мы не можем тебя использовать как донора. У тебя сердце, гипертония, ты вынужден сидеть на лекарственных препаратах... Такую плазму мы брать не можем", – сказал Звонков радио Sputnik.

Кроме доноров с достаточно высоким титром антител к коронавирусу для реализации этой методики нужны и специальные приборы – сепараторы плазмы. Они позволяют забирать только плазму, не забирая кровь.

"Это гораздо лучше, чем забрать у человек кровь, которую вы потом два месяца у него забрать не сможете, согласно приказу о донорстве. А плазму можно брать каждые две недели, причем брать хорошими объемами – по 600 миллилитров", – пояснил врач.

Звонков добавил, что ему поступает много вопросов по поводу того, остается ли донор защищенным от коронавируса, если у него забрали антитела. На самом деле, когда у пациента забирают плазму с антителами, примерно через 10 дней происходит иммуноглобулиновый всплеск. То есть концентрация в крови антител, которые забрали, увеличивается почти в два раза, рассказал трасфузиолог. Соответственно, забор плазмы не может нанести вред донору.

Продолжительность лечения после переливания плазмы с антителами к коронавирусу - индивидуальна.

"Невозможно заранее предсказать. Мы не можем быть уверены, что пациент всегда будет позитивно реагировать на перелитую плазму. Может быть и негативная реакция. Чужие белки - есть чужие белки. Аллергиков никто не исключал. Поэтому любое переливание компонентов крови всегда идет сначала пробно", – отметил Звонков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/