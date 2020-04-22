Вирусолог рассказал об особенностях испытания вакцины от коронавируса

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В НЦ "Вектор" сформирована группа добровольцев для испытания вакцины от COVID-19.

. Профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik объяснил, как проводятся подобные исследования.

Для испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор", сформирована предварительная группа добровольцев. Об этом сообщила научный сотрудник ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Наталья Думченко.

По ее словам, в исследовании планируют принять участие 60-70 добровольцев, большая их часть – это сотрудники научного центра.

Перед вакцинацией не более чем за семь дней добровольцев еще раз обследуют, чтобы определить, нет ли у них заболеваний и антител к коронавирусу.

В эфире радио Sputnik профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов рассказал, какие требования предъявляются к добровольцам.

"Задается определенный диапазон по возрасту. Насколько мне известно, в данном случае возраст добровольцев от 18 до 60 лет. Поскольку вакцина – это профилактика, поэтому добровольцы должны быть здоровыми людьми, без хронических заболеваний, и две-три недели у них не должно было быть каких-либо ОРВИ. Вот, собственно, и все условия", – сказал Александр Чепурнов.

По его словам, порядок испытания вакцины четко определен.

"Я ранее лично на себе испытывал иммуноглобулин и вакцины. Это безопасный препарат, который уже проверен на животных и который не дает видимых воспалительных или онкологических проявлений. Такой препарат вводят добровольцам в медицинском учреждении, в течение нескольких часов медики за ними наблюдают, потом отпускают с просьбой вести дневник, отмечать проявления, реакции, если они были. Доброволец должен появляться с определенной частотой в медучреждении, в том числе и для сдачи крови, чтобы увидеть динамику появления антител против возбудителя, против которого создана вакцина", – отметил Александр Чепурнов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/