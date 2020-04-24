Когда ждать российскую вакцину против COVID-19?

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила 9 российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Об этом сообщает сайт "Стопкоронавирус.РФ".

Вакцину против коронавируса можно ожидать к сентябрю, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

"Если российские разработки вакцины против COVID-19 зарегистрированы как перспективные, они прошли первый этап. Доказана эффективность – то, что вакцина способна вырабатывать антитела. Дальше идет момент испытания на животных. Очень важный момент – доказать, что вакцина безопасна. Это самый длинный и сложный этап. После идет этап проверки на добровольцах, и уже потом внедрение. Период доклинического испытания на добровольцах в идеале длится 6-9 месяцев. Если считать, что вакцину начали делать практически сразу, как появился вирус, где-то к сентябрю может закончиться этап доклинических испытаний. Но, если в некоторых странах уже начались испытания на добровольцах, вакцина может появиться и быстрее. В каждой стране, которая занимается созданием вакцинных препаратов, есть несколько вариантов. Отбор достаточно сложный, какая именно вакцина будет приниматься повсеместно. Даже момент создания и придумывания вакцины гораздо короче, чем доказательство эффективности и безопасности", – рассказала Галина Кожевникова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/