Онищенко назвал «убийцу» коронавируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил теорию президента США о смерти коронавируса от солнечного света.

Он назвал высказывание американского лидера правильным, указав на отсутствие эпидемии гриппа летом. По его словам, на смерть вируса влияет тепло, однако главным убийцей инфекций он счел ультрафиолет. «Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», — пояснил Онищенко.

Экс-главный санитарный врач выразил надежду, что на майские праздники в стране установится солнечная погода, так как она поможет уничтожить вирус.

Как уточнила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, заразиться коронавирусом можно вне зависимости от погоды, так как вирус находится в легких.

24 апреля американский лидер заявил, что коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света. «При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — сказал он. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44080037/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink