Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

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По словам парламентария, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя, а затем симптомы появились у самого Калашникова. Депутата госпитализировали

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.

«У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом», — сообщил Калашников.

По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. «Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы», — рассказал Калашников. Депутат добавил, что ни с кем не контактировал во время карантина.

В конце марта Госдума организовала массовую проверку депутатов на заражение коронавирусом, так как они продолжили работать на своих рабочих местах. Проверка не выявила заражений среди парламентариев.

В середине апреля в нижней палате парламента провели повторную проверку депутатов. По словам советника председателя Госдумы Анастасии Кашеваровой, это связано с необходимостью посещать пленарные заседания и ездить в избирательные округа, причем тесты организованы так, чтобы избежать скопления людей.

Вслед за Думой тестирование провели и в Совете Федерации: положительных результатов ни у кого не обнаружено.

Источник: https://www.rbc.ru/