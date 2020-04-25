Второй депутат Госдумы от КПРФ за день сообщил о заражении COVID-19

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Инфекцию нашли у депутата от КПРФ Дмитрия Новикова. Ранее стало известно о заражении еще одного депутата той же фракции Леонида Калашникова.

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом. Об этом депутат сообщил РБК.

«Увы, информация о моем заражении соответствует действительности, потому что есть тестрование, которое на это указало, и есть показания о двустороннем вирусном воспалении легких», — сказал Новиков. По его словам, он чувствует себя нормально. «Были скачки температуры, но в целом ничего страшного», — прокомментировал свое состояние Новиков.

Депутат сообщил, что не знает, от кого он мог заразиться. Новиков также добавил, что в последнее время он близко не контактировал ни с кем из коллег, последнее заседание Госдумы не посещал.

Это второй депутат, у которого подтвердили заражение COVID-19. Ранее в субботу стало известно о заболевании еще одного депутата от КПРФ Леонида Калашникова. У него также двустороннее воспаление легких.

Как рассказал Калашников, сначала инфекцию обнаружили у его водителя, после чего депутат ушел на карантин. Симптомы у него проявились в понедельник.

Как сообщил РБК источник в ФГБУ «Автобаза № 2», которое подведомственно Управделами президента, коронавирус подтвердился у четырех водителей. «Автобаза № 2» обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства и подразделения Фельдъегерской службы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что четверо заболевших — водители депутатов Госдумы. Среди них был водитель Калашникова, остальные трое не прикреплены к конкретным парламентариям.

Депутат Новиков в разговоре с РБК отметил, что постоянного водителя у него нет и за последнее время он ездил более чем с десятью шоферами. «Но в равной степени мог заразиться и во время похода в магазин, и от коллег, и от сотрудников аппарата», — сказал Новиков.

Госдума массово проверяла депутатов на заражение коронавирусом в конце марта, однако тогда не выявила ни у кого коронавируса. Повторную проверку в нижней палате парламента провели в середине апреля.

Источник: https://www.rbc.ru/society/25/04/2020/5ea459d49a79473d61410aef?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=rbc.ru&utm_term=1259974&utm_content=1