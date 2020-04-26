Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.

По её словам, будет целый ряд нововведений.

- Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей, - приводит РИА Новости слова Поповой.

Также Попова оценила эффект ограничительных мер, введённых в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/740966-rospotrebnadzor-anonsiroval-novovvedeniya?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=russian.rt.com&utm_term=1259974&utm_content=1