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В России зафиксирован 5841 новый случай коронавируса

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 5841 человека, до 99 399 зараженных.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Накануне прирост больных составлял 6411 человек. За день до этого новых больных было 6198, еще днем ранее — 6361.
У 44,9 процента новых зараженных нет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/44101438/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / COVID-19

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В России зафиксирован 5841 новый случай коронавируса

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