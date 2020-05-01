Жесткий контроль режима самоизоляции дает свои результаты

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Игорь Дяченко обсудил санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе с начальником отдела по координации медицинской помощи в Новороссийске Надеждой Лепилкиной.

За весь период действия пандемии диагноз COVID -19 подтверждён у 12 новороссийцев. Всего на Кубани зарегистрировано 1017 случаев заболевания коронавирусом. В инфекционной больнице Новороссийска сегодня находится 56 пациентов, из них 49 жителей нашего города. У 29 человек внебольничная пневмония. 20 госпитализированы в больницу Крымска, 1 человек подключен к аппарату ИВЛ. За сутки скорая помощь доставила в городскую инфекционную больницу 8 человек.

Пристальное внимание сейчас к тем, кто приезжает в город из Москвы и Санкт – Петербурга. Для этих людей самоизоляция в течении 14 дней обязательна! За этим осуществляется жесткий контроль со стороны Роспотребнадзора и полиции. На сегодня самоизолированных в Новороссийске 368 человек.

По словам Надежды Лепилкиной, несмотря на отсутствие резких скачков и роста заболеваемости, мы пока не можем расслабляться. Слишком велика вероятность одномоментно оказаться на пике заболеваемости.

В свою очередь Игорь Дяченко еще раз акцентировал внимание на необходимости соблюдать меры личной безопасности и жестко следим за соблюдением режима самоизоляции.

- Мы видим, что такой строгий контроль уже дает соответствующие положительные результаты. Надеюсь на высочайшую сознательность новороссийцев и призываю еще раз набраться терпения. Только так мы сможем справиться с этой ситуацией, - подчеркнул глава города.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск