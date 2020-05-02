На Кубани за сутки коронавирус выявили у 79 человек

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В России за сутки зафиксировали 9 тыс. 623 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба Москвы, 57 человек умерло, выздоровели 1 тыс. 793 человека.

Больше всего зараженных — в Москве (+5 тыс. 358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). В регионах юга и Северного Кавказа выявили 214 новых случаев: в Дагестане — 109, Ставропольском крае — 25 и в Ростовской области — 80. В Северной Осетии заболело 85 человек, в Краснодарском крае — 79, в Ингушетии выявили 45 инфицированных, в Карачаево-Черкесии — 14. В Кабардино-Балкарии заразились 45 пациентов, еще 21 в Чечне и 1 в Севастополе. В Крыму диагностировали 8 больных и 3 в Адыгее.

Оперштаб Кубани 2 мая сообщил, что 45 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, по шесть подтвердилось в Новороссийске и Сочи, пять — в Темрюкском районе, три — в Курганинском, по два — в Геленджике, Армавире и Красноармейском районе. По одному новому случаю заболевания в Кореновском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, Белореченском, Тимашевском, Северском и Динском районах. В числе заболевших трое 13-летних подростков. Самому старшему пациенту 90 лет.

Всего на 2 мая в крае коронавирус подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, выздоровели и выписаны 319. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента.

Также известно, что более 3,9 миллиона жителей России сдали анализ на коронавирус. За минувшие сутки медики провели порядка 221,7 тысячи тестов.

Как пишет 360, российские врачи не выявили ни одного случая повторного заражения коронавирусом.