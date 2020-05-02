Краснодарским предприятиям выдан 91 «антикризисный» заём.

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91 так называемый антикризисный заём выдан предприятиям Краснодарского края, пострадавшим от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации края.

Сейчас в России пострадавшими признаны 11 отраслей. По поручению губернатора был подготовлен дополнительный региональный перечень из 20 видов деятельности, предприниматели рассказали о еще восьми. Для их поддержки создаются новые механизмы», — отметили в краевом департаменте инвестиций и развития МСП

Займы под 0,1% на срок от трёх до 24 месяцев предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, пострадавших в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Максимальная сумма займа один миллион рублей, минимальная — 100 тыс. Кредитные средства предприниматели могут направить на выплату зарплаты сотрудникам, оплату аренды и коммунальных услуг. Всего краевой фонд микрофинансирования кредитов выдал уже 16,4 млн рублей.

Источник: https://regnum.ru/news/economy/2936286.html