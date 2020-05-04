Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску информирует

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В связи с введением на территории Российской Федерации ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции ОВМ Управления МВД России по городу Новороссийску разъясняет:

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 для граждан Российской Федерации, у которых срок действия внутреннего паспорта истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

До 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей, родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

Тем не менее, за всеми гражданами сохраняется возможность получения паспорта. В этом случае просим вас руководствоваться следующими рекомендациями. При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или истёк, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на приём через Единый портал госуслуг.

Обращаем внимание, что если срок действия паспорта истёк до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.?

МВД России в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску