Московский митрополит умер от "ковидной пневмонии", сообщили в РПЦ

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Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, митрополит на покое Иона (Карпухин) скончался от коронавируса на 79-м году жизни.

"В ночь на 4 мая 2020 года на 79-м году жизни в 50-й больнице города Москвы, по предварительной информации — от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве", - сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Представители церкви отметили, что сан митрополита Иона получил в марте 2013 года. Еще через три года по решению Священного синода он был почислен на покой в связи с достижением 75-летнего возраста.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20200504/1570949871.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=radiosputnik