Число заражённых коронавирусной инфекцией по округам России на 04.05.2020

/COVID-19/

Только официально подтвержденная Роспотребнадзором информация.

За последние сутки в России подтверждены 10 581 случаев новых заражений коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За сутки выздоровели 1 456 человек, умерли - 76.



Всего в стране зарегистрировано 145 268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек. Умерли 1 356 человек.



? ЦФО

Наибольшее количество больных находится в Москве (+ 5 785) – 74 401, в Московской области (+803) – 14 939. В Тульской (+75) – 1 293. В Брянской (+102) – 1 250. В Калужской (+81) – 1 217. В Рязанской (+61) – 1 137. В Курской (+69) - 997. Во Владимирской области (+66) – 896. В Тамбовской (+53) – 842. В Ярославской (+79) – 789. В Орловской (+19) – 681. В Тверской (+19) – 680. В Воронежской (+34) – 636. В Липецкой (+43) – 563. В Смоленской (+12) – 520. В Ивановской (+29) – 485. В Белгородской области (+31) – 485. В Костромской (+13) - 266.



? СЗФО

Больше всего больных в Санкт-Петербурге (+317) – 5 346. В Мурманской (+280) – 1 974. В Ленинградской области (+59) - 1 096. В Коми (+6) – 682. В Калининградской области (+45) - 524. В Новгородской области (+23) – 372. В Архангельской (+39) – 299. В Вологодской области (+4) – 223. В Псковской (+1) - 196. В Карелии (+4) – 89. НАО (+2) - 47.



?УрФО

Больше всего случаев коронавируса в Свердловской области (+53) – 1 144. В ЯНАО (+104) – 712. В Челябинской области (+51) – 682. В Тюменской области (+66) – 561. В ХМАО (+18) – 467. В Курганской (+1) - 52.



? ПФО

Больше всего заболевших сейчас в Нижегородской области (+157) – 2 852. В Татарстане (+86) – 1 117. В Башкирии (+80) – 1 102. В Мордовии (+59) – 867. В Чувашии (+64) – 795. В Марий-Эл (+49) – 717. В Оренбургской области (+81) – 700. В Пермском крае (+35) – 630. В Саратовской области (+74) – 659. В Кировской (+33) – 618. В Самарской области (+60) – 578. В Пензенской области (+27) – 539. В Ульяновской области (+29) - 528. В Удмуртии (+43) – 314.



? ДФО

Больше всего заболевших в Хабаровском крае (+39) – 668. В Приморском крае (+53) – 547. В Бурятии (+18) – 373. На Камчатке (+28) – 339. В Саха (Якутии) (+29) – 311. В Забайкальском крае (+31) – 198. В Еврейской АО (+2) – 145. Магаданская область – 116. В Амурской области (+5) – 84. В Сахалинской области (+2) - 28. В Чукотском АО - 24.



? СФО

В Красноярском крае (+42) - 823. В Новосибирской области (+61) - 681. В Алтайском крае (+36) – 534. В Хакасии (+30) – 302. В Иркутской области (+27) - 177. В Кемеровской (+13) – 166. В Омской (+34) – 161. В Томской области (+9) – 128. Тыва (+4) - 47. Алтай – 36.



? ЮФО

Больше всего зараженных в Краснодарском крае (+96) – 1 340. В Ростовской области (+85) – 1 263. В Волгоградской области (+42) – 516. В Астраханской области (+17) – 504. В Калмыкии (+38) – 321. В Адыгее (+7) – 185. В Крыму (+1) – 105. В Севастополе (+2) – 91.



? СКФО

В Дагестане (+160) – 1 958. В Северной Осетии-Алании (+79) – 1 069. В Ингушетии (+53) – 918. В Ставропольском крае (+57) – 788. В Кабардино-Балкарии (+104) – 739. В Чечне (+30) – 583. В Карачаево-Черкесии (+11) - 441.