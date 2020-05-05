Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

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Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Видеозапись опубликована в Twitter.

«Одним из лучших средств является одно из основополагающих: мытье рук», — заявил Гебрейесус. По его словам, эта мера — одна из самых важных для защиты не только от COVID-19, но и от других болезней. Он напомнил, что 5 мая по решению ВОЗ отмечается Всемирный день гигиены рук.

При этом Гебрейесус добавил, что миллионы людей в мире не могут практиковать эту меру предосторожности. По его словам, в мире менее двух третей медучреждений имеют оборудования для мытья рук, а у 3 млрд людей нет мыла и водоснабжения в домах.

Чтобы остановить пандемию коронавируса нужно «резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта», заключил Гебрейесус.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для профилактики заражения коронавирусом подходит любое мыло, так как эффективность обычного средства и антибактериального в этом случае одинакова. В службе отметили, что антибактериальное мыло может не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий. При этом оно может их смыть, как и любое другое.

Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb0689f9a7947332dfaccab?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=rbc.ru&utm_term=1259974&utm_content=1