Конец коронавируса с приходом лета назвали мифом

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Нельзя говорить о том, что с наступлением лета в России закончится пандемия коронавируса, даже, несмотря на новые данные Роспотребнадзора.

Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов.

О том, что коронавирус теряет активность при температуре плюс 30 градусов сообщили в телеграм-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на исследование Роспотребнадзора. Также там уточнили, что совсем вирус дезактивируется при 70 градусах тепла.

"Есть иностранные исследования, которые говорят о том, что активность существенно снижается при температуре свыше 50 градусов. Насчет 30 градусов я зарубежных работ не видел и, насколько я знаю, никто не проводил таких масштабных исследований, которые подтвердили бы, что при 30 градусах замедляется активность коронавирусной инфекции. На мой взгляд, нельзя абсолютизировать рекомендацию, что наступит лето и коронавирусная инфекция будет отменена. Это - миф", - рассказал врач.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/