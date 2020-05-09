Ростовская область готовится к ослаблению ограничений

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Об этом в эфире телеканала "Дон ТР" сказал глава региона Василий Голубев.

Ожидается, что, если эпидобстановка в области не ухудшится, то соответствующий документ будет подписан к 12 мая."Первый этап, с учетом мнений предпринимателей и экспертов, включит в себя возобновление предоставления потребительских услуг, самых разных. Но, разумеется, работать можно будет только при полном соблюдении всех санитарных требований", - подчеркнул Голубев.

Губернатор Дона также добавил, что в регионе, скорее всего, сохранят обязательный масочный режим, который начал действовать сегодня, а также до конца месяца автоматически продлят спецпропуски.