Вместо кредитных каникул в банках дают циничные советы

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Обещанная государством помощь игнорируется.

О том, что приостановка из-за коронавируса значительной части российской экономики вызовет кризис неплатежей по кредитам, было понятно сразу, как только некоторые отрасли экономики начали останавливаться (туризм, авиация, организация мероприятий замерли еще в марте). Что делать, если работы не стало, зарплаты тоже, а ипотека требует свое? Был в срочном порядке подготовлен федеральный закон, регламентирующий кредитные каникулы. Вот только выполняется этот закон, как стало понятно к началу мая — не «как лучше», а «как всегда».

Ипотека, крупные потребительские кредиты, автозаймы — долги такого сорта часто съедают изрядную часть месячного дохода обычных людей, живущих «от зарплаты до зарплаты». Беда в том, что еще недавно у нас времена считались хоть и средненькими, далекими от процветания, но все же стабильными. И на зарплату — хотя и не на ее повышение — можно было рассчитывать. Но времена эти «слиняли» в несколько недель.

- Моя зарплата в федеральном научном учреждении — это где-то треть моего обычного дохода до эпидемии, остальное я набирал коммерческими лекциями и семинарами, - рассказывает Александр П., в 2019 году взявший ипотеку на квартиру. - Я специально рассчитал так, что ипотека практически равна моей основной зарплате: мол, на выплаты хватит, а в остальном даже в самом плохом случае как-нибудь перебьюсь. Вот этот самый плохой случай и настал: когда запретили все массовые мероприятия и очное обучение, мои дополнительные доходы обнулились, и я остался практически без средств к существованию — всю зарплату съедает ипотека.

И это не самый драматический случай: хотя бы на выплаты за квартиру у Александра хватает. Максим Попов, главный редактор бортового журнала одной из авиакомпаний, в связи с приостановкой деятельности всей авиации и туристической отрасли, оказался в полностью неоплачиваемом отпуске. Ипотеку, которую Максим исправно выплачивает почти 7 лет, оказалось не на что обслуживать. В принципе, это как раз тот случай (пострадавшая от пандемии отрасль, добросовестный заемщик), когда нужны обещанные государством кредитные каникулы. Однако банк — один из крупнейших в России, входящий в международную финансовую группу — хотя и не отказывает в отсрочке напрямую, но обставляет ее условиями, которые в период самоизоляции выполнить невозможно.

- В марте, еще до карантина, я написал заявление в банк: так мол и так, платить не отказываюсь, но прошу каникул, - рассказывает Попов, - Через неделю мне ответили – прислали бланк заявления и перечень необходимых документов. Выслал. А еще через неделю - уже вовсю процветала самоизоляция - попросили предоставить дополнительные документы – выписку из ЕГРН на себя и справку 2НДФЛ из бухгалтерии.

Ни бухгалтерия, ни офисы МФЦ, где можно заказать выписку из Росреестра, разумеется, сейчас не работают, однако для банка это не аргумент, говорит Максим. Онлайн оформить хотя бы выписку из ЕГРН не так просто, если занимаешься этим впервые — у Максима, например, не получилось.

- Я открыто написал об этом в социальных сетях в конце апреля, - рассказал «МК» Попов. - И хотя ко мне в комментарии пришел робот-представитель банка, который обещал, что все поправят, ничего так и не было сделано. Только продолжают звонить сотрудники из отдела по борьбе с неплательщиками — натренированными «дисциплинирующими» голосами они ругают меня за непунктуальность и требуют придумать выход. Например, найти «богатых знакомых, которые могут одолжить вам деньги». Или, если таких нет, взять у многих знакомых помалу, по тысяче — две. Так ведь легче, не правда ли? Либо можно продать что-нибудь ненужное и найти денег на платеж.

Случай, если обратиться к интернет-отзывам о банках, достаточно распространенный. И если расспросить предпринимателей, оказавшихся в беде — тоже выяснится, что это вечная история. «Мне в банке ответили, что не видят причин давать каникулы, - рассказывает Тимур А., - но если я принесу справку, что болел коронавирусом, то они смогут что-то сделать для меня». Справки, однако, у Тимура нет, потому что коронавирусом он, собственно, не болел — только «самоизолировал» свой малый торговый бизнес по настоятельной рекомендации государства.

- На ипотечных заемщиков распространяются два закона о каникулах, - поясняет представитель портала Banki.ru Евгения Огурцова. - По закону № 106-ФЗ, который был принят в связи с пандемией, взять отсрочку на шесть месяцев можно только по кредиту, не превышающему 4,5 млн рублей в Москве, 3 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и на Дальнем Востоке, 2 млн рублей в остальных регионах. Второе важное условие — снижение дохода за предыдущий месяц на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Тем, у кого сумма ипотечного кредита больше, стоит обратить внимание на закон об ипотечных каникулах № 76-ФЗ. Он вступил в силу летом прошлого года. Лимит кредита по нему составляет 15 млн рублей. При этом требования по нему жестче, и документов придется собирать больше. Так, получить отсрочку по этому закону можно при потере работы, утрате трудоспособности на два месяца подряд и больше (сюда можно отнести болезнь и декретный отпуск), получении инвалидности I или II группы. Снижение дохода тоже является уважительной причиной для выхода на каникулы, но требования в этом случае другие. Средний доход за два последних месяца должен упасть больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год, а платежи по ипотечному кредиту при этом должны составлять больше половины дохода. Также основанием для требования отсрочки может стать появление у заемщика новых иждивенцев — детей или инвалидов. При этом доход за последние два месяца тоже должен снизиться, но уже на 20% по сравнению со средним доходом за предыдущий год, при этом ипотечном платеже не менее 40% от месячного дохода. Если претендуете на ипотечные каникулы по № 76-ФЗ, пакет документов, действительно, будет больше. Нужно будет не только доказать факт снижения дохода, но и предоставить больничный или свидетельство о рождении ребенка, выписку из Росреестра, подтверждающую, что ипотека оформлена на единственное жилье.

По закону банк должен рассмотреть заявление на кредитные каникулы в течение пяти дней. Если в течение десяти дней заемщик не получит никакого ответа на свое требование, льготный период считается установленным со дня направления заявления. Кредитор может запросить у заемщика дополнительные документы. На это клиенту дается 90 дней. Но лучше собрать все документы как можно скорее. Если потом выяснится, что документы не подтверждают снижение дохода на 30%, то появится просрочка, за все пропущенные платежи начислятся штрафы и пени, а кредитная история точно будет испорчена. Иногда банк может отказать сразу, не запрашивая дополнительных документов. Например, если заемщик получает в нем зарплату и по поступлениям видно, что доход не снизился. В таком случае Банк России рекомендует кредитору сразу связаться с заемщиком и предупредить, что требование о кредитных каникулах выполнено не будет.

Так или иначе, переписка банков с клиентами по поводу кредитных каникул идет активно, хотя положительных решений, как видно, не гарантирует. Если воспользоваться этим режимом так и не получилось, клиентам остается возможность «апелляции» - обратиться в приемную Центробанка, который является своего рода гарантом «хорошего поведения» банков страны. Там разберутся. Может быть. После окончания карантина — уж точно.

Источник: Московский Комсомолец