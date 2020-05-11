В 25 муниципалитетах Кубани за сутки выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: что известно о новых пациентах с коронавирусом

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Лидером по суточном приросту инфицированных остается Краснодар.

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом в 25 муниципалитетах. Возраст новых пациентов - от 2 до 85 лет, это 42 мужчины и 56 женщин, уточнили в региональном оперативном штабе.

Лидером по суточному приросту COVID-больных является Краснодар, где количество зараженных увеличилось на 33 человека. На втором месте Кавказский район с 10 новыми случаями заражения. В Армавире – плюс 9 случаев заражения, в Новороссийске – плюс 7. По пять случаев зафиксировано в Сочи и Апшеронском районе, четверо заболевших – в Крымском районе, трое – в Тбилисском. По два случая – в Староминском, Щербиновском (один из них – 15-летний подросток), Новокубанском, Брюховецком, Курганинском районах. По одному человеку выявлено в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Усть-Лабинском, Лабинском, Тихорецком, Гулькевичском, Славянском, Абинском, Каневском, Белореченском районах. В Выселковском районе заболел двухлетний ребенок.

За весь период на Кубани коронавирус был выявлен у 2027 человек, из них 108 детей. 662 пациента выздоровели, в том числе 34 – за последние сутки. 22 человека умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 28 пациентов.

Источник: https://newkuban.ru/news/110533842/