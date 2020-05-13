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Коронавирус в России. Главное к утру

Последние данные о коронавирусе:

— по последним данным оперштаба, общее количество выявленных случаев — 232 243, выздоровели 43 512 человек, скончались 2116;
— число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тыс.;
— в Бурятии частично сняли ограничения на работу промышленных и строительных предприятий, а также предприятий торговли непродовольственными товарами;
— призывников к месту службы доставят отдельными железнодорожными вагонами или самолётами гражданской авиации;
— по данным Минобороны, коронавирус за всё время тестирования выявили у 1709 российских военных, а среди военнослужащих в военных вузах — у 1205 человек;
— постояльцев интерната на Ставрополье, в котором у 21 человека подтвердили COVID-19, переведут в больницы. С 5 мая учреждение закрыто на карантин, но сотрудники пожаловались на недостаточную медпомощь;
— выпускникам в Новгородской области разрешат очную подготовку к экзаменам в школах с 25 мая

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Категория: Новости / COVID-19

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