Коронавирус в России. Главное к утру

/COVID-19/

Последние данные о коронавирусе:

— по последним данным оперштаба, общее количество выявленных случаев — 232 243, выздоровели 43 512 человек, скончались 2116;

— число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тыс.;

— в Бурятии частично сняли ограничения на работу промышленных и строительных предприятий, а также предприятий торговли непродовольственными товарами;

— призывников к месту службы доставят отдельными железнодорожными вагонами или самолётами гражданской авиации;

— по данным Минобороны, коронавирус за всё время тестирования выявили у 1709 российских военных, а среди военнослужащих в военных вузах — у 1205 человек;

— постояльцев интерната на Ставрополье, в котором у 21 человека подтвердили COVID-19, переведут в больницы. С 5 мая учреждение закрыто на карантин, но сотрудники пожаловались на недостаточную медпомощь;

— выпускникам в Новгородской области разрешат очную подготовку к экзаменам в школах с 25 мая