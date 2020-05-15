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За время пандемии среди сотрудников и работников ведомства выявлено 617 случаев инфицирования, у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145.
В учреждениях ФСИН провели в общей сложности уже более 35 тыс. тестов на коронавирус
Из них около 14 тыс. были сделаны в лабораториях УИС.
За время пандемии среди сотрудников и работников ведомства выявлено 617 случаев инфицирования, у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых — 145.
Как уточнили во ФСИН, при этом выздоровели 208 сотрудников УИС и 29 человек из числа подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых или уже осуждённых.
Медсанчасти в учреждениях ведомства работают сейчас круглосуточно, были увеличены покамерные обходы. На всех объектах проводится дополнительная дезинфекция