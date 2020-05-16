ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 16.05.2020.
В России зарегистрирован 272 043 (+9 200 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 63 166 (+4 940) человек, умерли – 2 537 (+119) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО:
Москва 138 969/26 032 / 1 432
Московская 26 462/2 724/262
Тульская 2 364/643/19
Калужская 2 312/473/19
Рязанская 2 214/393/7
Брянская 2 080/909/30
Курская 1 855/489/7
Тамбовская 1 819/503/4
Владимирская 1 657/232/15
Ярославская 1 629/299/11
Орловская 1 381/412/10
Ивановская 1 192/333/13
Белгородская 1 149/347/9
Смоленская 1 146/348/11
Липецкая 1 133/287/3
Воронежская 1 113/614/13
Тверская 1 059/475/10
Костромская 460/193/3
СЗФО:
Санкт-Петербург 10 011/2 109/80
Мурманская 2 644/737/6
Ленинградская 1 913/641/8
Калининградская 916/339/11
Коми 911/413/17
Архангельская 638/256/3
Новгородская 598/170/5
Вологодская 398/176/2
Псковская 386/132/8
Карелия 202/52/1
Ненецкий АО 52/7/0
УрФО:
Свердловская 2 571/601/6
ЯНАО 1 598/234/3
Челябинская 1 476/496/6
Тюменская 1 102/379/7
ХМАО 1 048/360/8
Курганская 109/43/0
ПФО:
Нижегородская 6 132/1 323/42
Татарстан 2 148/1 108/7
Башкирия 1 963/580/17
Саратовская 1 633/359/7
Чувашия 1 603/457/8
Самарская 1 372/275/9
Мордовия 1 348/357/9
Оренбургская 1 243/564/5
Ульяновская 1 159/263/5
Марий-Эл 1 130/860/7
Пензенская 1 041/736/10
Пермский край 973/589/13
Кировская 967/503/5
Удмуртия 422/227/12
ДФО:
Приморский край 1 197/389/12
Хабаровский край 1 176/503/9
Бурятия 865/302/6
Якутия 785/278/4
Забайкальский край 486/195/3
Камчатка 461/114/1
Еврейская 225/62/2
Амурская 212/49/1
Магаданская 174/101/3
Сахалинская 48/28/0
Чукотка 45/19/0
СФО:
Красноярский край 1 651/531/18
Новосибирская 1 511/610/20
Алтайский край 885/449/3
Хакасия 595/228/10
Иркутская 499/124/4
Омская 476/88/7
Томская 343/88/4
Кемеровская 307/106/7
Тыва 252/44/1
Алтай 69/33/0
ЮФО:
Краснодарский край 2 510/1 139/24
Ростовская 2 312/719/28
Волгоградская 1 531/462/14
Астраханская 984/319/7
Калмыкия 655/211/8
Адыгея 347/222/8
Крым 258/103/2
Севастополь 135/74/2
СКФО:
Дагестан 3 280/1 570/27
Северная Осетия 2 016/1 018/15
Кабардино-Балкария 1 690/356/7
Ингушетия 1 443/346/35
Ставропольский край 1 367/486/26
Чечня 918/569/9
Карачаево-Черкессия 632/179/4
Источник: "16 негритят"