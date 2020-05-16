ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам.

/COVID-19/

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 16.05.2020.

В России зарегистрирован 272 043 (+9 200 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 63 166 (+4 940) человек, умерли – 2 537 (+119) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО:

Москва 138 969/26 032 / 1 432

Московская 26 462/2 724/262

Тульская 2 364/643/19

Калужская 2 312/473/19

Рязанская 2 214/393/7

Брянская 2 080/909/30

Курская 1 855/489/7

Тамбовская 1 819/503/4

Владимирская 1 657/232/15

Ярославская 1 629/299/11

Орловская 1 381/412/10

Ивановская 1 192/333/13

Белгородская 1 149/347/9

Смоленская 1 146/348/11

Липецкая 1 133/287/3

Воронежская 1 113/614/13

Тверская 1 059/475/10

Костромская 460/193/3

СЗФО:

Санкт-Петербург 10 011/2 109/80

Мурманская 2 644/737/6

Ленинградская 1 913/641/8

Калининградская 916/339/11

Коми 911/413/17

Архангельская 638/256/3

Новгородская 598/170/5

Вологодская 398/176/2

Псковская 386/132/8

Карелия 202/52/1

Ненецкий АО 52/7/0

УрФО:

Свердловская 2 571/601/6

ЯНАО 1 598/234/3

Челябинская 1 476/496/6

Тюменская 1 102/379/7

ХМАО 1 048/360/8

Курганская 109/43/0

ПФО:

Нижегородская 6 132/1 323/42

Татарстан 2 148/1 108/7

Башкирия 1 963/580/17

Саратовская 1 633/359/7

Чувашия 1 603/457/8

Самарская 1 372/275/9

Мордовия 1 348/357/9

Оренбургская 1 243/564/5

Ульяновская 1 159/263/5

Марий-Эл 1 130/860/7

Пензенская 1 041/736/10

Пермский край 973/589/13

Кировская 967/503/5

Удмуртия 422/227/12

ДФО:

Приморский край 1 197/389/12

Хабаровский край 1 176/503/9

Бурятия 865/302/6

Якутия 785/278/4

Забайкальский край 486/195/3

Камчатка 461/114/1

Еврейская 225/62/2

Амурская 212/49/1

Магаданская 174/101/3

Сахалинская 48/28/0

Чукотка 45/19/0

СФО:

Красноярский край 1 651/531/18

Новосибирская 1 511/610/20

Алтайский край 885/449/3

Хакасия 595/228/10

Иркутская 499/124/4

Омская 476/88/7

Томская 343/88/4

Кемеровская 307/106/7

Тыва 252/44/1

Алтай 69/33/0

ЮФО:

Краснодарский край 2 510/1 139/24

Ростовская 2 312/719/28

Волгоградская 1 531/462/14

Астраханская 984/319/7

Калмыкия 655/211/8

Адыгея 347/222/8

Крым 258/103/2

Севастополь 135/74/2

СКФО:

Дагестан 3 280/1 570/27

Северная Осетия 2 016/1 018/15

Кабардино-Балкария 1 690/356/7

Ингушетия 1 443/346/35

Ставропольский край 1 367/486/26

Чечня 918/569/9

Карачаево-Черкессия 632/179/4

Источник: "16 негритят"