Инфекционист оценил данные о заражении коронавирусом за сутки в России

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В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом. В эфире радио Sputnik цифры прокомментировал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения коронавирусом, 91 пациент умер, 2836 человек выписаны из больниц, сообщает оперативный штаб.

Суточный темп прироста опустился до 3,17%. У 40% пациентов болезнь протекает без симптомов.

Больше всего новых инфицированных по-прежнему в Москве (3238), но цифра снизилась до апрельских показателей. За столицей следуют Московская область (921) и Санкт-Петербург (425).

Накануне сообщалось о 9709 новых случаях заражения. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в России за весь период составило 290 678. Из них 70 209 выздоровели, 2722 человека скончались. Проведено более семи миллионов тестов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 заявил, что в России уже 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, там прирост заболеваемости коронавирусом очень низкий.

В эфире радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов прокомментировал сегодняшние данные, высказав мнение, что в целом о стабилизации ситуации пока речи не идет.

"Я могу говорить только о положительной динамике – не о стабилизации. Да, положительная динамика сохраняется последние две недели, если смотреть по количеству новых случаев инфицирования COVID-19. Но о стабилизации процесса мы пока не можем говорить, поскольку все равно есть ежесуточный прирост числа объявляемых положительных случаев инфицирования. О стабилизации можно будет говорить, когда будут существенно более низкие цифры", – сказал Георгий Викулов.

В российских регионах ситуация разнится, поэтому говорить о снятии или существенном послаблении карантинных мер в целом по стране пока нельзя.

"О снятии ограничительных мер можно говорить, когда летальность будет нулевой и когда количество инфицированных, которые выявляются, будет исчисляться не тысячами, а двумя-тремя сотнями на всю Россию, не больше. Тогда можно будет говорить об отмене или о существенном послаблении", – отметил инфекционист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/