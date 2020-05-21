В Астраханской области проводят проверку по ситуации с короновирусом в доме интернате для престарелых

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18 мая из этого социального учреждения, которое находится в областном центре, на улице Безжонова, 1, госпитализировали 71-летнюю женщину.

На следующий день ее тест на ковид дал положительный результат.

Выяснилось, что первый раз скорую к пенсионерке вызывали еще 12 мая, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. 17-го мая пожилой женщине стало хуже.

Сейчас пациентка - в госпитале Александро-Мариинской областной больницы, ее состояние удовлетворительное.

На сегодняшний день в областном доме-интернате с повышенной температурой находятся 23 пенсионера.. Персонал сдал тесты на коронавирус, они отрицательные. В здании дома-интерната проводится дезинфекция, сообщили в администрации Астраханской области.

"Как такое стало возможным? Ведь социальные учреждения у нас автономны, работают в закрытом режиме?", - задал губернатор Игорь Бабушкин вопрос министру социального развития и труда области Олегу Петелину.

Назначена проверка. Ее результаты будут рассмотрены на заседании областного штаба в субботу, 23 мая.