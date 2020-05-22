Вирусолог рассказал о ходе испытания вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавируса должна пройти несколько этапов тестирования, испытание на врачах - один из них. Какие этапы будут в будущем, рассказал радио Sputnik вирусолог Виктор Зуев.

Векторную вакцину от коронавируса COVID-19 испытали на людях в Москве. Препарат на себе испытали врачи, которые заняты его разработкой в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций исследовательского центра, вирусолог Виктор Зуев рассказал радио Sputnik о ходе испытаний вакцины.

"Они испытали на мышах, на приматах, потом на себе, а потом уже будут тестировать на группах волонтеров. Я могу себе всадить любой препарат, и никто мне слова не может сказать. Я - сам себе хозяин. Так и поступили разработчики вакцины. Для того, чтобы испытать вакцину на волонтерах нужно разрешение Министерства здравоохранения, а для тестировании на себе никаких регламентов нет", - рассказал вирусолог.

О каких-либо вредных побочных эффектах от вакцины на момент написания новости неизвестно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/