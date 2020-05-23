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В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек

За минувшие сутки в России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, выписались из больниц 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3966 человек (42 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше их в Москве — 3190. В Подмосковье выявили 846 случаев, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127.
Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882 человек. Умерли за все время 3388 пациентов, вылечились и выписаны из больниц — 107 936.

Источник: https://ria.ru/20200523/1571877012.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru

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Категория: Новости / COVID-19

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