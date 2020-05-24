В России зафиксирован максимальный прирост смертей от коронавируса

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По данным оперативного штаба на утро 24 мая, число зараженных коронавирусом COVID-19 в стране увеличилось на 8599 за сутки - это минимальное количество новых заболевших с начала мая.

За последние 24 часа скончались 153 пациента с подтвержденным диагнозом, что стало самым большим суточным числом в РФ за все время пандемии. Всего в стране умерли 3541 человек с этой инфекцией.

За сутки из больниц были выписаны 5363 человека. Общее число зарегистрированных на территории РФ заболевших достигло 344481.

Источник: https://www.mk.ru/