Бразилия вытеснила Россию со второго места по заражению коронавирусом

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По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 24 мая по московскому времени, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 за все время пандемии в Бразилии достигло 347?398 человек. По этому показателю страна вышла на второе место в мире, которое последнее время занимала Россия. У РФ на данный момент официально подтверждены 335 882 случая.

По данным университета, в Бразилии за все время скончались 22?013 человек, за истекшие сутки - 965 человек.

На первом месте с большим отрывом остаются США, где 1 622 670 подтвержденных случаев заражения и 97 087 летальных исходов.

Источник: https://www.mk.ru/