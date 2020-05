«Балтика» планирует к 2022 году обеспечить сбор и переработку не менее 50% объемов выпускаемой компанией на рынок упаковки

/COVID-19/

В условиях COVID-19 и вызовов, с которыми сталкивается экономика и общество, особую актуальность приобретает устойчивость бизнеса.

Мы считаем важным усилить нашу работу в области устойчивого развития в рамках программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» - чтобы способствовать перезапуску экономики и формированию новых моделей потребления. Мы уже добились заметных результатов в области экологии – в энергоэффективности пивоварен и снижении экоследа готовой продукции, и готовы брать на себя повышенные обязательства. К 2022 «Балтика» обеспечит сбор и переработку не менее 50% объема всей выпускаемой на российский рынок упаковки.

Ключевые достижения «Балтики» в области устойчивого развития за 2019 год:

• Снижение выбросов углекислого газа. С 2015 года абсолютные выбросы углекислого газа на пивоваренных заводах «Балтики» сократились на 26,2%. Несмотря на снижение объемов производства, компании удалось снизить и удельные показатели выбросов – на 0,3% по сравнению с 2015 годом. Это стало возможным благодаря текущей программе повышения энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии (холода, биогаза) и сокращению потерь.

• Рециклинг упаковки. В 2019 году «Балтика» обеспечила сбор и переработку 100 000 т отходов упаковки, включая 15 000 ПЭТ. Компания заключила контракты с 19 новыми партнерами по сбору и переработке вторсырья в рамках проекта «Принеси пользу своему городу», нарастила парк проекта до 10 000 контейнеров в 50 городах РФ и запустила пилотный проект с сетью «ВкусВилл», став первым заказчиком российских фандоматов. Сбор и переработка упаковки позволяют обеспечить ее вторичное использование: сейчас более 60% собранного в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» алюминия и стеклобоя направляется поставщикам упаковки в качестве вторсырья, и, например, в алюминиевой банке и стеклянной бутылке, используемых «Балтикой», содержится до 30% переработанных материалов. К 2022 году компания обеспечит сбор и переработку не менее 50% эквивалента всего объема выпускаемой на рынок упаковки, включая 58% ПЭТ.

• Эффективное использование воды. С 2015 года «Балтика» снизила абсолютное водопотребление на 24%, в том числе - за счет сокращения потерь и рационального подхода к расходованию воды в производстве и технических нуждах. С 2017 года компания инвестировала 1,6 млрд рублей в строительство очистных сооружений в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

• Ноль несчастных случаев. Особое внимание компания уделяет безопасности сотрудников и охране труда, развивая культуру нулевого травматизма и усиливая превентивные меры в условиях эпидемии. Вовлекая персонал в профилактику травматизма, компания устранила более 83000 потенциально опасных ситуаций, обучила 100% руководителей лидерству в безопасности и 100% сотрудников производства и логистики проведению поведенческих аудитов. Предпринятые компанией меры по профилактике COVID позволяют компании обеспечивать безопасность персонала и выполнять все обязательства перед поставщиками и помогать обществу.

• Ноль безответственного потребления. «Балтика» предоставляет потребителям широкий выбор безалкогольных напитков, обладая самым большим портфелем безалкогольных брендов в сегменте. На бренд «Балтика 0» приходится 46%* продаж безалкогольного пива в России. Компания первой в FMCG секторе оснастила корпоративный автопарк алкоблокираторами запуска двигателей.

• Вклад в экономику. Обеспечивая непосредственными рабочими местами более 9 300 человек на пивоваренных заводах в Воронеже, Новосибирске, Санкт Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Туле, Хабаровске и Ярославле, офисах продаж и складах, в 2019 году «Балтика» создала в смежных отраслях в общей сложности более 180 тыс. дополнительных рабочих мест, то есть примерно 19 в пересчете на каждого сотрудника. Налоговые отчисления компании в бюджет РФ в 2019 году составили 56,1 млрд рублей, 66% из них — акцизы (37,3 млрд руб.). Добавленная стоимость от производства и реализации продукции, которая создается компанией, партнерами и поставщиками в 2019 году превысила 37,54 млрд рублей.

«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: помощь местным сообществам в связи с COVID-19

В условиях COVID-19 главным приоритетом социальных инвестиций «Балтики» остается помощь местным сообществам. «Балтика» развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии – в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами. В фокусе кампании – помощь пожилым, находящимся в зоне повышенного риска и медикам, работающим с беспрецедентной нагрузкой. На данный момент, «Балтика» поставила более 500 000 единиц средств защиты для региональных домов престарелых, медиков, волонтеров и пожилых и выделила им более 240 000 единиц безалкогольных напитков – во всех регионах своего присутствия в России.

«Балтика» как часть Carlsberg Group также присоединилась к заявлению «Объединения бизнеса и правительств для восстановления экономики», созданного в мае 2020 в рамках Глобального договора ООН, Инициативы Science Based Target (помогает бизнесу формулировать научно обоснованные цели устойчивого развития) и коалиции We Mean Business. Мы твердо убеждены в том, что сообщества во всем мире смогут восстановиться от кризиса, вызванного COVID-19, будучи приверженными принципам низкоуглеродной экономики. Carlsberg является подписантом Глобального договора с 2008 года, следует инициативе Science Based Target и участвует в коалиции We Mean Business c 2017 года.

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «БАЛТИКА» В РЕГИОНЕ СИБИРЬ

Важным достижением в рамках программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» на заводе компании в Новосибирске в 2019 году стало завершение строительства и ввод в эксплуатацию биологических очистных сооружений. Инвестиции в этот значимый экологический проект оставили 519,5 млн рублей. Это современный комплекс с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод. В частности, анаэробный метод очистки отвечает самым высоким международным требованиям в сфере экологии. Биогаз, который образуется на этом этапе, используется как альтернативный источник энергии на котельной завода, что значительно сокращает потребление природного газа и позволяет удовлетворять до 8%** нужд производственной площадки в природном газе.

Следуя одной из целей устойчивого развития Carlsberg Group — «НОЛЬ безответственного потребления», а также важному для страны тренду на здоровый образ жизни, в 2019 году в новосибирском филиале «Балтики» начали производить безалкогольное пиво. Для реализации проекта цех пивопроизводства новосибирского завода укомплектовали высокотехнологичным оборудованием мощностью 1,6 млн дал в год. Инвестиции в запуск деалкоголизационной линии составили более 40 млн руб.

В рамках долгосрочной стратегической программы устойчивого развития уже в течение более чем пяти лет филиал «Балтика-Новосибирск» реализует проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу». Завод сотрудничает с операторами по сбору и переработке вторсырья и устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов. «Балтикой» и партнерами компании в Новосибирской области установлено около 170** контейнеров, в Сибири — более 300** контейнеров.

Сотрудники филиала в Новосибирске ответственно относятся к раздельному сбору и внедряют эту культуру на своем заводе. Здесь во всех производственных цехах и офисных помещениях установлены контейнеры для сортировки отходов. 90% собранного реализуется как вторичное сырье, и лишь 10% вывозятся на специализированный полигон. Кроме того, в 2019 году на заводе в Новосибирске открыли выставку вторсырья. На примерах представленных здесь экспонатов сотрудники и гости завода смогли своими глазами увидеть, почему важно и нужно сортировать отходы на работе и дома.

Сотрудники завода компании в Новосибирске уделяют внимание и волонтерским и благотворительным мероприятиям, направленным на улучшение экологии в регионе. В течение всего 2019 года работники филиала «Балтика-Новосибирск» приняли участие в нескольких масштабных экологических акциях, проводимых под эгидой Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Сотрудники новосибирской «Балтики» и члены их семей приняли участие во Всероссийском дне посадки леса, где вместе с другими волонтерами высадили около 10 тысяч саженцев. Кроме того, новосибирские сотрудники компании стали участниками экологических акций: «Посади свое дерево» в сквере за Театром оперы и балета, уборка леса на территории Новосибирского лесничества в районе поселка Красный Яр, спасение Караканского бора от мусора и других. В конце 2019 года Новосибирский филиал «Балтики» получил награду региональной Общественной палаты за достижения в области благотворительности и добровольчества.

Уже в 2020 году «Балтика» развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии COVID-19. Так, новосибирский завод компании помог автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных технологий» закупить санитарные и дезинфицирующие средства для волонтеров, которые помогают пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. Оказанная компанией «Балтика» помощь позволила дополнительно приобрести для волонтеров 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства, что покрыло потребность для организации их работы на месяц. Кроме того, новосибирский завод «Балтики» поддержал людей, вернувшихся из-за рубежа через новосибирский аэропорт Толмачево и находившихся в обсерваторах Новосибирска в апреле текущего года. Сюда доставили 2200 бутылок питьевой воды «Живой ручей» и кваса «Хлебный край».

Екатерина Машкина

