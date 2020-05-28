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За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах

За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах РФ. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 42,50% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва - 2054
  2. Московская область - 774
  3. Санкт-Петербург - 383
  4. Свердловская область - 268
  5. Нижегородская область - 228
  6. Ростовская область - 154
  7. Красноярский край - 147
  8. Архангельская область - 127
  9. Республика Дагестан - 124
  10. Волгоградская область - 111
  11. Воронежская область - 110
  12. Тульская область - 110
  13. Брянская область - 109
  14. Ханты-Мансийский АО - 104
  15. Самарская область - 97
  16. Саратовская область - 97
  17. Новосибирская область - 96
  18. Республика Саха (Якутия) - 94
  19. Калужская область - 93
  20. Омская область - 87
  21. Пензенская область - 86
  22. Ярославская область - 84
  23. Кабардино-Балкарская Республика - 83
  24. Челябинская область - 82
  25. Чувашская Республика - 81
  26. Смоленская область - 80
  27. Ставропольский край - 80
  28. Белгородская область - 79
  29. Республика Башкортостан - 79
  30. Алтайский край - 79
  31. Рязанская область - 77
  32. Краснодарский край - 76
  33. Ульяновская область - 75
  34. Тамбовская область - 73
  35. Липецкая область - 70
  36. Курская область - 68
  37. Хабаровский край - 63
  38. Иркутская область - 62
  39. Владимирская область - 61
  40. Республика Татарстан - 60
  41. Ивановская область - 59
  42. Орловская область - 59
  43. Вологодская область - 59
  44. Республика Тыва - 58
  45. Кировская область - 57
  46. Приморский край - 57
  47. Оренбургская область - 54
  48. Забайкальский край - 53
  49. Тверская область - 52
  50. Республика Северная Осетия - 52
  51. Ленинградская область - 51
  52. Республика Бурятия - 51
  53. Республика Коми - 50
  54. Республика Ингушетия - 49
  55. Республика Мордовия - 49
  56. Ямало-Ненецкий АО - 47
  57. Мурманская область - 46
  58. Новгородская область - 45
  59. Пермский край - 44
  60. Псковская область - 42
  61. Карачаево-Черкесская Республика - 42
  62. Республика Марий Эл - 41
  63. Костромская область - 39
  64. Калининградская область - 38
  65. Тюменская область - 30
  66. Республика Калмыкия - 29
  67. Томская область - 27
  68. Камчатский край - 25
  69. Республика Адыгея - 24
  70. Удмуртская Республика - 24
  71. Чеченская Республика - 22
  72. Республика Хакасия - 22
  73. Амурская область - 19
  74. Республика Карелия - 18
  75. Астраханская область - 18
  76. Кемеровская область - 18
  77. Курганская область - 7
  78. Еврейская АО - 7
  79. Республика Крым - 6
  80. Республика Алтай - 4
  81. Сахалинская область - 4
  82. Чукотский АО - 3
  83. Ненецкий автономный округ - 2
  84. Магаданская область - 2
  85. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрирован 379 051 случай (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Источник: https://rg.ru/2020/05/28/za-sutki-v-rossii-podtverzhden-8371-sluchaj-covid-19-v-85-subektah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=955

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