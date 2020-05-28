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За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах РФ. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 42,50% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2054
- Московская область - 774
- Санкт-Петербург - 383
- Свердловская область - 268
- Нижегородская область - 228
- Ростовская область - 154
- Красноярский край - 147
- Архангельская область - 127
- Республика Дагестан - 124
- Волгоградская область - 111
- Воронежская область - 110
- Тульская область - 110
- Брянская область - 109
- Ханты-Мансийский АО - 104
- Самарская область - 97
- Саратовская область - 97
- Новосибирская область - 96
- Республика Саха (Якутия) - 94
- Калужская область - 93
- Омская область - 87
- Пензенская область - 86
- Ярославская область - 84
- Кабардино-Балкарская Республика - 83
- Челябинская область - 82
- Чувашская Республика - 81
- Смоленская область - 80
- Ставропольский край - 80
- Белгородская область - 79
- Республика Башкортостан - 79
- Алтайский край - 79
- Рязанская область - 77
- Краснодарский край - 76
- Ульяновская область - 75
- Тамбовская область - 73
- Липецкая область - 70
- Курская область - 68
- Хабаровский край - 63
- Иркутская область - 62
- Владимирская область - 61
- Республика Татарстан - 60
- Ивановская область - 59
- Орловская область - 59
- Вологодская область - 59
- Республика Тыва - 58
- Кировская область - 57
- Приморский край - 57
- Оренбургская область - 54
- Забайкальский край - 53
- Тверская область - 52
- Республика Северная Осетия - 52
- Ленинградская область - 51
- Республика Бурятия - 51
- Республика Коми - 50
- Республика Ингушетия - 49
- Республика Мордовия - 49
- Ямало-Ненецкий АО - 47
- Мурманская область - 46
- Новгородская область - 45
- Пермский край - 44
- Псковская область - 42
- Карачаево-Черкесская Республика - 42
- Республика Марий Эл - 41
- Костромская область - 39
- Калининградская область - 38
- Тюменская область - 30
- Республика Калмыкия - 29
- Томская область - 27
- Камчатский край - 25
- Республика Адыгея - 24
- Удмуртская Республика - 24
- Чеченская Республика - 22
- Республика Хакасия - 22
- Амурская область - 19
- Республика Карелия - 18
- Астраханская область - 18
- Кемеровская область - 18
- Курганская область - 7
- Еврейская АО - 7
- Республика Крым - 6
- Республика Алтай - 4
- Сахалинская область - 4
- Чукотский АО - 3
- Ненецкий автономный округ - 2
- Магаданская область - 2
- г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрирован 379 051 случай (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Источник: https://rg.ru/2020/05/28/za-sutki-v-rossii-podtverzhden-8371-sluchaj-covid-19-v-85-subektah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=955