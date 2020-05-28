/COVID-19/

За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах РФ. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 42,50% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

Москва - 2054 Московская область - 774 Санкт-Петербург - 383 Свердловская область - 268 Нижегородская область - 228 Ростовская область - 154 Красноярский край - 147 Архангельская область - 127 Республика Дагестан - 124 Волгоградская область - 111 Воронежская область - 110 Тульская область - 110 Брянская область - 109 Ханты-Мансийский АО - 104 Самарская область - 97 Саратовская область - 97 Новосибирская область - 96 Республика Саха (Якутия) - 94 Калужская область - 93 Омская область - 87 Пензенская область - 86 Ярославская область - 84 Кабардино-Балкарская Республика - 83 Челябинская область - 82 Чувашская Республика - 81 Смоленская область - 80 Ставропольский край - 80 Белгородская область - 79 Республика Башкортостан - 79 Алтайский край - 79 Рязанская область - 77 Краснодарский край - 76 Ульяновская область - 75 Тамбовская область - 73 Липецкая область - 70 Курская область - 68 Хабаровский край - 63 Иркутская область - 62 Владимирская область - 61 Республика Татарстан - 60 Ивановская область - 59 Орловская область - 59 Вологодская область - 59 Республика Тыва - 58 Кировская область - 57 Приморский край - 57 Оренбургская область - 54 Забайкальский край - 53 Тверская область - 52 Республика Северная Осетия - 52 Ленинградская область - 51 Республика Бурятия - 51 Республика Коми - 50 Республика Ингушетия - 49 Республика Мордовия - 49 Ямало-Ненецкий АО - 47 Мурманская область - 46 Новгородская область - 45 Пермский край - 44 Псковская область - 42 Карачаево-Черкесская Республика - 42 Республика Марий Эл - 41 Костромская область - 39 Калининградская область - 38 Тюменская область - 30 Республика Калмыкия - 29 Томская область - 27 Камчатский край - 25 Республика Адыгея - 24 Удмуртская Республика - 24 Чеченская Республика - 22 Республика Хакасия - 22 Амурская область - 19 Республика Карелия - 18 Астраханская область - 18 Кемеровская область - 18 Курганская область - 7 Еврейская АО - 7 Республика Крым - 6 Республика Алтай - 4 Сахалинская область - 4 Чукотский АО - 3 Ненецкий автономный округ - 2 Магаданская область - 2 г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрирован 379 051 случай (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Источник: https://rg.ru/2020/05/28/za-sutki-v-rossii-podtverzhden-8371-sluchaj-covid-19-v-85-subektah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=955