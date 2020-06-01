В Астрахани умерла еще одна постоялица дома престарелых, которая заразилась коронавирусом

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В областной инфекционной больнице скончалась женщина 1932 года рождения.

Пациентку привезли из дома престарелых, куда проник коронавирус.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, умершая была госпитализирована с двухсторонней пневмонией и другими заболеваниями.

Тест на коронавирус дал положительный результат.

Пациентка 7 суток лежала в реанимации, с 29 мая ее подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, что вчера стало известно, что в регионе скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Одна из них жила в доме престарелых.

По данным на 31 мая в Астраханской области умерли 18 человек, у которых был подтвержден COVID-19.