За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах

/COVID-19/

За сутки в России зарегистрировано 8863 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу засмитуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 41,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

Москва - 2286 Московская область - 732 Санкт-Петербург - 376 Нижегородская область - 354 Свердловская область - 292 Ростовская область - 253 Иркутская область - 210 Красноярский край - 150 Ханты-Мансийский АО - 149 Республика Дагестан - 132 Волгоградская область - 119 Челябинская область - 113 Смоленская область - 110 Тульская область - 106 Новосибирская область - 106 Ульяновская область - 105 Брянская область - 98 Воронежская область - 95 Саратовская область - 95 Чувашская Республика - 88 Ставропольский край - 85 Пензенская область - 85 Ивановская область - 83 Калужская область - 83 Белгородская область - 79 Краснодарский край - 79 Новгородская область - 77 Кировская область - 77 Самарская область - 76 Кабардино-Балкарская Республика - 75 Ярославская область - 74 Республика Саха (Якутия) - 74 Рязанская область - 72 Республика Башкортостан - 72 Алтайский край - 70 Липецкая область - 67 Карачаево-Черкесская Республика - 67 Хабаровский край - 67 Тамбовская область - 63 Владимирская область - 62 Курская область - 60 Пермский край - 57 Архангельская область - 56 Калининградская область - 54 Астраханская область - 54 Приморский край - 54 Ленинградская область - 53 Республика Татарстан - 53 Оренбургская область - 53 Ямало-Ненецкий АО - 51 Республика Северная Осетия - 50 Республика Бурятия - 50 Республика Тыва - 46 Тверская область - 45 Кемеровская область - 44 Республика Коми - 41 Тюменская область - 41 Республика Марий Эл - 39 Республика Мордовия - 39 Республика Ингушетия - 37 Удмуртская Республика - 35 Республика Хакасия - 35 Камчатский край - 35 Костромская область - 32 Мурманская область - 32 Орловская область - 31 Забайкальский край - 29 Вологодская область - 27 Омская область - 26 Псковская область - 23 Томская область - 23 Амурская область - 18 Чеченская Республика - 17 Республика Адыгея - 16 Сахалинская область - 15 Республика Калмыкия - 11 Республика Карелия - 8 Курганская область - 7 г. Севастополь - 3 Магаданская область - 2 Республика Крым - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Республика Алтай - 1 Чукотский АО - 1

Всего в России зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Источник: https://rg.ru/2020/06/02/za-sutki-v-rossii-podtverzhdeno-8863-sluchaia-covid-19-v-84-regionah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=962