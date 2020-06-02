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За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России зарегистрировано 8863 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу засмитуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 41,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва - 2286
- Московская область - 732
- Санкт-Петербург - 376
- Нижегородская область - 354
- Свердловская область - 292
- Ростовская область - 253
- Иркутская область - 210
- Красноярский край - 150
- Ханты-Мансийский АО - 149
- Республика Дагестан - 132
- Волгоградская область - 119
- Челябинская область - 113
- Смоленская область - 110
- Тульская область - 106
- Новосибирская область - 106
- Ульяновская область - 105
- Брянская область - 98
- Воронежская область - 95
- Саратовская область - 95
- Чувашская Республика - 88
- Ставропольский край - 85
- Пензенская область - 85
- Ивановская область - 83
- Калужская область - 83
- Белгородская область - 79
- Краснодарский край - 79
- Новгородская область - 77
- Кировская область - 77
- Самарская область - 76
- Кабардино-Балкарская Республика - 75
- Ярославская область - 74
- Республика Саха (Якутия) - 74
- Рязанская область - 72
- Республика Башкортостан - 72
- Алтайский край - 70
- Липецкая область - 67
- Карачаево-Черкесская Республика - 67
- Хабаровский край - 67
- Тамбовская область - 63
- Владимирская область - 62
- Курская область - 60
- Пермский край - 57
- Архангельская область - 56
- Калининградская область - 54
- Астраханская область - 54
- Приморский край - 54
- Ленинградская область - 53
- Республика Татарстан - 53
- Оренбургская область - 53
- Ямало-Ненецкий АО - 51
- Республика Северная Осетия - 50
- Республика Бурятия - 50
- Республика Тыва - 46
- Тверская область - 45
- Кемеровская область - 44
- Республика Коми - 41
- Тюменская область - 41
- Республика Марий Эл - 39
- Республика Мордовия - 39
- Республика Ингушетия - 37
- Удмуртская Республика - 35
- Республика Хакасия - 35
- Камчатский край - 35
- Костромская область - 32
- Мурманская область - 32
- Орловская область - 31
- Забайкальский край - 29
- Вологодская область - 27
- Омская область - 26
- Псковская область - 23
- Томская область - 23
- Амурская область - 18
- Чеченская Республика - 17
- Республика Адыгея - 16
- Сахалинская область - 15
- Республика Калмыкия - 11
- Республика Карелия - 8
- Курганская область - 7
- г. Севастополь - 3
- Магаданская область - 2
- Республика Крым - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Алтай - 1
- Чукотский АО - 1
Всего в России зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Источник: https://rg.ru/2020/06/02/za-sutki-v-rossii-podtverzhdeno-8863-sluchaia-covid-19-v-84-regionah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=962