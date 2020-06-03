О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

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1 июня 2020 года Михаил Мишустин провёл очередное заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По итогам приняты следующие решения и даны поручения:

1. Минздраву России внести проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №432), в целях возобновления плановой работы медицинских организаций.

Срок – до 4 июня 2020 года.

2. Минздраву России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции.

Срок – до 5 июня 2020 года.

3. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в целях обеспечения безопасности медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, дополнительно оценить потребность в необходимых для их деятельности средствах индивидуальной защиты, их имеющихся запасах и при необходимости их пополнения направить соответствующие заявки в Минпромторг России.

При поступлении информации о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях обеспечить обязательное рассмотрение каждого такого случая и незамедлительное принятие соответствующих мер по исправлению ситуации.

Срок – до 3 июня 2020 года.

4. Минпромторгу России, Минздраву России проанализировать представленные в соответствии с пунктом 3 настоящего перечня поручений заявки и обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 5 июня 2020 года.

5. Минпромторгу России, Минздраву России, Роспотребнадзору, Росрезерву, ФСИН России проработать вопрос о распоряжении средствами индивидуальной защиты, приобретёнными (произведёнными) за счёт средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации, и (или) привлечённых кредитных ресурсов, в том числе рассмотрев возможность их приобретения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, безвозмездной передачи или передачи на хранение в Росрезерв.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 5 июня 2020 года.

6. Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Обеспечить информационное сопровождение данной работы.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок – до 8 июня 2020 года.

Источник: http://government.ru/