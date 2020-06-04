В России выявлен 8 831 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах.
Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек.
? Москва - 1998
? Московская область - 767
? Санкт-Петербург - 375
? Нижегородская область - 319
? Свердловская область - 298
? Ростовская область - 184
? Смоленская область - 142
? Красноярский край - 141
? Ханты-Мансийский АО - 140
? Иркутская область - 138
? Архангельская область - 133
? Республика Дагестан - 122
? Ивановская область - 117
? Челябинская область - 113
? Псковская область - 112
? Тульская область - 110
? Волгоградская область - 109
? Республика Башкортостан - 107
? Воронежская область - 105
? Новосибирская область - 104
? Ульяновская область - 100
? Брянская область - 96
? Саратовская область - 94
? Республика Саха (Якутия) - 94
? Астраханская область - 93
? Калужская область - 91
? Ставропольский край - 86
? Орловская область - 85
? Пензенская область - 84
? Чувашская Республика - 83
? Краснодарский край - 80
? Карачаево-Черкесская Республика - 78
? Белгородская область - 76
? Республика Тыва - 76
? Ярославская область - 74
? Кабардино-Балкарская Республика - 74
? Курская область - 73
? Рязанская область - 73
? Тверская область - 73
? Алтайский край - 69
? Тамбовская область - 67
? Кировская область - 63
? Самарская область - 63
? Липецкая область - 62
? Хабаровский край - 60
? Омская область - 58
? Оренбургская область - 56
? Приморский край - 56
? Владимирская область - 55
? Ямало-Ненецкий АО - 55
? Новгородская область - 53
? Ленинградская область - 52
? Удмуртская Республика - 52
? Республика Татарстан - 51
? Пермский край - 51
? Тюменская область - 49
? Республика Северная Осетия - 47
? Республика Бурятия - 46
? Республика Марий Эл - 39
? Республика Мордовия - 39
? Забайкальский край - 39
? Камчатский край - 35
? Мурманская область - 33
? Республика Адыгея - 33
? Томская область - 32
? Республика Ингушетия - 31
? Республика Коми - 29
? Республика Хакасия - 25
? Республика Карелия - 24
? Калининградская область - 23
? Кемеровская область - 22
? Амурская область - 22
? Вологодская область - 20
? Республика Калмыкия - 19
? Костромская область - 17
? Республика Алтай - 16
? Чеченская Республика - 13
? Магаданская область - 11
? Республика Крым - 7
? Еврейская АО - 6
? Курганская область - 4
? Сахалинская область - 4
? Чукотский АО - 4
? Ненецкий АО - 1
? Севастополь - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.