/COVID-19/

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах.

Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 666 человек.

? Москва - 1998

? Московская область - 767

? Санкт-Петербург - 375

? Нижегородская область - 319

? Свердловская область - 298

? Ростовская область - 184

? Смоленская область - 142

? Красноярский край - 141

? Ханты-Мансийский АО - 140

? Иркутская область - 138

? Архангельская область - 133

? Республика Дагестан - 122

? Ивановская область - 117

? Челябинская область - 113

? Псковская область - 112

? Тульская область - 110

? Волгоградская область - 109

? Республика Башкортостан - 107

? Воронежская область - 105

? Новосибирская область - 104

? Ульяновская область - 100

? Брянская область - 96

? Саратовская область - 94

? Республика Саха (Якутия) - 94

? Астраханская область - 93

? Калужская область - 91

? Ставропольский край - 86

? Орловская область - 85

? Пензенская область - 84

? Чувашская Республика - 83

? Краснодарский край - 80

? Карачаево-Черкесская Республика - 78

? Белгородская область - 76

? Республика Тыва - 76

? Ярославская область - 74

? Кабардино-Балкарская Республика - 74

? Курская область - 73

? Рязанская область - 73

? Тверская область - 73

? Алтайский край - 69

? Тамбовская область - 67

? Кировская область - 63

? Самарская область - 63

? Липецкая область - 62

? Хабаровский край - 60

? Омская область - 58

? Оренбургская область - 56

? Приморский край - 56

? Владимирская область - 55

? Ямало-Ненецкий АО - 55

? Новгородская область - 53

? Ленинградская область - 52

? Удмуртская Республика - 52

? Республика Татарстан - 51

? Пермский край - 51

? Тюменская область - 49

? Республика Северная Осетия - 47

? Республика Бурятия - 46

? Республика Марий Эл - 39

? Республика Мордовия - 39

? Забайкальский край - 39

? Камчатский край - 35

? Мурманская область - 33

? Республика Адыгея - 33

? Томская область - 32

? Республика Ингушетия - 31

? Республика Коми - 29

? Республика Хакасия - 25

? Республика Карелия - 24

? Калининградская область - 23

? Кемеровская область - 22

? Амурская область - 22

? Вологодская область - 20

? Республика Калмыкия - 19

? Костромская область - 17

? Республика Алтай - 16

? Чеченская Республика - 13

? Магаданская область - 11

? Республика Крым - 7

? Еврейская АО - 6

? Курганская область - 4

? Сахалинская область - 4

? Чукотский АО - 4

? Ненецкий АО - 1

? Севастополь - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.