В Краснодарском крае карантинные ограничения продлеваются до 21 июня

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Об этом заявил Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба.

Эпидситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе характеризуется постепенным снижением количества заболевших. Это позволило 23 мая ослабить некоторые ограничительные мероприятия и открыть ряд объектов.

– С 9 мая по настоящее время зарегистрировано 2904 заболевания. Мы видим, что с 1 мая снизился темп прироста заболеваний с 5,9% до 2%. У нас нет существенного роста новой коронавирусной инфекции, – сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. – Но мы не достигаем определенных показателей, чтобы перейти на следующий этап снятия ограничений. Поэтому стоит продлить карантин еще на две недели.

Также на ситуацию влияет увеличившееся с 1 июня количество авиа- и железнодорожных рейсов, а следовательно и граждан, приехавших край.

Руководители ведущих медицинских организаций региона также высказались за продление карантинна. По их мнению, миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

– Прежде чем полностью отменять карантинные меры, мы должны понимать, что открывая курортный сезон, увеличиваем риск роста заболеваемости. На сегодняшний день рано говорить об отмене карантинных мероприятий, – сказал главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов.

Выслушав точки зрения специалистов, Вениамин Кондратьев принял решение.

– Исхожу из ваших профессиональных мнений и считаю необходимым продлить карантин. Прошу внести соответствующее изменение в постановление и продлить карантин в регионе до 21 июня. Краевые штабы будут проходить каждую неделю по четвергам. Будем отслеживать ситуацию, корректировать решения исходя из динамики распространения вируса, – заключил губернатор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края