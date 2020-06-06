Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский о ситуации с коронавирусом в Туапсинском районе

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В Туапсинском районе растет список излечившихся от коронавируса. На сегодня выздоровел 51 человек из числа зарегистрированных на территории муниципалитета инфицированных.

В районе выявлены 469 человек, контактировавших с заразившимися, у всех взяты анализы на COVID-2019.

Всего же в муниципалитете сделано более пяти тысяч тестов на коронавирус, из них свыше 1,5 тысячи – медикам.

В настоящее время в туапсинских обсерваторах находятся 192 приезжих, всего же изоляцию в них прошли 568 иногородних.

Домашний карантин под контролем специалистовв сейчас соблюдают 298 человек.

Владимир Синяговский отметил что такой положительной динамики можно было достичь только путем принятия правильных решений штаба, по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В свою очередь, депутат поблагодарил весь медицинский персонал района, сотрудников МВД, за их работу и профессионализм.

Дополнительно Владимир Ильич отметил с хорошей стороны уровень ответственности граждан Туапсинского района, которые несмотря ни на что соблюдали режим самоизоляции.