Статистика по коронавирусу

/COVID-19/

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 07.06.2020.

В России зарегистрировано 467 673 (+8 984 за сутки) случая коронавируса в 85 регионах, выздоровели 226 731 человек, умерли – 5 859 человек.



Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).



ЦФО

Москва 195 017/102 714/2 919

Московская 44 232/11 462/567

Тульская 4 620/2 434/49

Калужская 4 511/2 097/36

Брянская 4 364/2 917/31

Рязанская 4 013/1 448/10

Ярославская 3 646/1 176/15

Курская 3 501/1 802/16

Тамбовская 3 439/1 517/8

Владимирская 3 089/1 198/30

Смоленская 3 035/1 101/42

Орловская 2 870/1 464/32

Белгородская 2 840/1 337/27

Воронежская 2 837/1 692/16

Ивановская 2 705/1 064/22

Липецкая 2 577/994/8

Тверская 2 055/1 422/41

Костромская 901/485/12

СЗФО

Санкт-Петербург 18 509/7 759/377

Мурманская 3 530/2 477/7

Ленинградская 3 188/2 154/18

Архангельская 2 868/853/9

Калининградская 1 776/779/24

Новгородская 1 676/438/9

Коми 1 564/885/26

Псковская 1 232/437/12

Вологодская 1 084/532/11

Карелия 614/224/2

Ненецкий АО 80/16/0

УрФО

Свердловская 7 419/3 239/41

Челябинская 3 614/1 721/28

ХМАО 3 346/1 12/20

ЯНАО 2 694/1 429/11

Тюменская 1 908/1 057/12

Курганская 288/180/0

ПФО

Нижегородская 12 137/4 837/136

Башкирия 3 928/1 437/18

Саратовская 3 763/1 547/36

Татарстан 3 558/3 477/10

Чувашия 3 475/1 624/16

Ульяновская 3 168/954/14

Самарская 3 114/1 425/27

Пензенская 2 943/2 406/26

Оренбургская 2 331/1 636/8

Мордовия 2 185/1 123/18

Кировская 2 182/1 186/20

Пермский край 2 135/1 370/28

Марий-Эл 2 061/1 718/15

Удмуртия 936/467/12

ДФО

Хабаровский край 2 537/1 301/17

Саха (Якутия) 2 531/1 311/15

Приморский край 2 375/1 444/23

Бурятия 1 785/1 058/11

Забайкальский край 1 471/837/27

Камчатка 1 125/306/10

Амурская 702/252/5

Еврейская 343/249/4

Магаданская 327/208/3

Сахалинская 188/71/0

Чукотка 106/65/1

СФО

Красноярский край 5 301/1 494/49

Новосибирская 3 546/1 369/41

Иркутская 2 792/709/16

Алтайский край 2 319/1 096/14

Омская 1 718/684/18

Тыва 1 607/267/2

Хакасия 1 128/757/10

Томская 922/440/11

Кемеровская 721/316/7

Алтай 172/100/0

ЮФО

Ростовская 6 166/2 310/47

Краснодарский край 4 399/3 289/43

Волгоградская 3 913/1 401/23

Астраханская 2 293/1 263/22

Калмыкия 1 168/624/16

Адыгея 1 025/577/10

Крым 424/314/5

Севастополь 176/145/3

СКФО

Дагестан 5 858/4 562/303

Кабардино-Балкария 3 348/1 625/31

Северная Осетия 3 283/3 066/57

Ставропольский край 3 079/1 470/60

Ингушетия 2 342/1 505/61

Карачаево-Черкессия 1 580/418/8

Чечня 1 345/990/14

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!