Статистика по коронавирусу
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 07.06.2020.
В России зарегистрировано 467 673 (+8 984 за сутки) случая коронавируса в 85 регионах, выздоровели 226 731 человек, умерли – 5 859 человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 195 017/102 714/2 919
Московская 44 232/11 462/567
Тульская 4 620/2 434/49
Калужская 4 511/2 097/36
Брянская 4 364/2 917/31
Рязанская 4 013/1 448/10
Ярославская 3 646/1 176/15
Курская 3 501/1 802/16
Тамбовская 3 439/1 517/8
Владимирская 3 089/1 198/30
Смоленская 3 035/1 101/42
Орловская 2 870/1 464/32
Белгородская 2 840/1 337/27
Воронежская 2 837/1 692/16
Ивановская 2 705/1 064/22
Липецкая 2 577/994/8
Тверская 2 055/1 422/41
Костромская 901/485/12
СЗФО
Санкт-Петербург 18 509/7 759/377
Мурманская 3 530/2 477/7
Ленинградская 3 188/2 154/18
Архангельская 2 868/853/9
Калининградская 1 776/779/24
Новгородская 1 676/438/9
Коми 1 564/885/26
Псковская 1 232/437/12
Вологодская 1 084/532/11
Карелия 614/224/2
Ненецкий АО 80/16/0
УрФО
Свердловская 7 419/3 239/41
Челябинская 3 614/1 721/28
ХМАО 3 346/1 12/20
ЯНАО 2 694/1 429/11
Тюменская 1 908/1 057/12
Курганская 288/180/0
ПФО
Нижегородская 12 137/4 837/136
Башкирия 3 928/1 437/18
Саратовская 3 763/1 547/36
Татарстан 3 558/3 477/10
Чувашия 3 475/1 624/16
Ульяновская 3 168/954/14
Самарская 3 114/1 425/27
Пензенская 2 943/2 406/26
Оренбургская 2 331/1 636/8
Мордовия 2 185/1 123/18
Кировская 2 182/1 186/20
Пермский край 2 135/1 370/28
Марий-Эл 2 061/1 718/15
Удмуртия 936/467/12
ДФО
Хабаровский край 2 537/1 301/17
Саха (Якутия) 2 531/1 311/15
Приморский край 2 375/1 444/23
Бурятия 1 785/1 058/11
Забайкальский край 1 471/837/27
Камчатка 1 125/306/10
Амурская 702/252/5
Еврейская 343/249/4
Магаданская 327/208/3
Сахалинская 188/71/0
Чукотка 106/65/1
СФО
Красноярский край 5 301/1 494/49
Новосибирская 3 546/1 369/41
Иркутская 2 792/709/16
Алтайский край 2 319/1 096/14
Омская 1 718/684/18
Тыва 1 607/267/2
Хакасия 1 128/757/10
Томская 922/440/11
Кемеровская 721/316/7
Алтай 172/100/0
ЮФО
Ростовская 6 166/2 310/47
Краснодарский край 4 399/3 289/43
Волгоградская 3 913/1 401/23
Астраханская 2 293/1 263/22
Калмыкия 1 168/624/16
Адыгея 1 025/577/10
Крым 424/314/5
Севастополь 176/145/3
СКФО
Дагестан 5 858/4 562/303
Кабардино-Балкария 3 348/1 625/31
Северная Осетия 3 283/3 066/57
Ставропольский край 3 079/1 470/60
Ингушетия 2 342/1 505/61
Карачаево-Черкессия 1 580/418/8
Чечня 1 345/990/14
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!