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Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что заразился коронавирусом.

«Мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», - написал он в Facebook.

Он добавил, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В резиденции президента усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.

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Категория: Новости / COVID-19

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