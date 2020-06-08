Астраханский минздрав возглавил советник губернатора
С завтрашнего дня, то есть с 9 июня, руководить минздравом региона будет Алексей Спирин.
Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Игорем Бабушкиным.
Спирин - человек во властных структурах не новый. Он до назначения был советником Бабушкина.
Алексей Спирин в 1995 году получил диплом врача, он окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело".
Работал хирургом, возглавлял управление минздрава Самарской области, а также руководил минздравом Амурской области.
Женат. Воспитывает двух дочерей.
Напомним, что предшественник Спирина Федор Орлов в начале апреля подал заявление об отставке после заседания совета по оценке качества оказания медпомощи в условиях распространения коронавируса.
Источник: Телеграм