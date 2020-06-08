Астраханский минздрав возглавил советник губернатора

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С завтрашнего дня, то есть с 9 июня, руководить минздравом региона будет Алексей Спирин.

Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Игорем Бабушкиным.

Спирин - человек во властных структурах не новый. Он до назначения был советником Бабушкина.

Алексей Спирин в 1995 году получил диплом врача, он окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело".

Работал хирургом, возглавлял управление минздрава Самарской области, а также руководил минздравом Амурской области.

Женат. Воспитывает двух дочерей.

Напомним, что предшественник Спирина Федор Орлов в начале апреля подал заявление об отставке после заседания совета по оценке качества оказания медпомощи в условиях распространения коронавируса.

Источник: Телеграм