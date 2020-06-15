Перекладывание ответственности: снятие ограничений получило оценку

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Снятие ограничений не надо воспринимать как окончание пандемии коронавируса, скорее это - попытка государства вернуть ответственность гражданам, рассказал в интервью радио Sputnik социальный психолог, политтехнолог Алексей Рощин.

Россия, вслед за многими странами мира, ослабляет ограничительные меры.

Граждане зачастую воспринимают это - концом пандемии коронавируса COVID-19. Это большая ошибка, считает Алексей Рощин. По его мнению, такими шагами власти лишь возвращают людям часть ответственности за собственную жизнь, которую забирали на время режима самоизоляции или карантина.

"Когда государство переходит от убеждения к принуждению, оно, тем самым, берет на себя ответственность, в том числе и за эпидемию. Когда государство предупреждает людей, оно говорит, что есть опасность и рассказывает, что делать, а что нет. Когда оно включает полицию, милицию и огромные штрафы, оно фактически принимает на себя ответственность за то, что происходит", - рассказал политтехнолог.

Снятие ограничений и запретов значит, что теперь за свое здоровье вы отвечаете самостоятельно, но многие к такому не готовы, считает социальный психолог Алексей Рощин.

"Это свойство современного человека, что он не привык воспринимать ситуацию в целом и не привык брать на себя полную ответственность. Он всегда понимает, что есть масса структур, сил и других людей, которые эту ответственность с ним разделяют. То, что в марте удалось множество людей убедить, что они сами должны следить за своей безопасностью, — это было приятным исключением. Сейчас люди не захотят уже это сделать", - рассказал политтехнолог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/