Минобороны в ближайшее время начнет испытание вакцины от коронавируса

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Министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи в ближайшие дни начнет испытание вакцины от коронавируса на добровольцах, когда закончится период их двухнедельной изоляции. Это продолжение клинических испытаний, прокомментировала в интервью радио Sputnik врач, кмн, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

"Разделяя добровольцев на этапы, можно посмотреть первые реакции. Если они будут какими-то особо опасными, непредсказуемыми, то уберегут часть людей. Но известный факт, что производители вакцинировались, и не было каких-то тяжелых побочных реакций за этот короткий период времени. Все ожидали, что вторая волна будет более легкой, но на примере Китая мы видим, что все оказалось наоборот. Поэтому стараются ускорить все процессы, чтобы вакцинировать людей, защитить от последующих волн инфекции", - считает врач.

Ранее на оптовом рынке в Пекине зафиксирована новая вспышка коронавируса. Этот вирус может быть еще более заразным, заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

"В Пекине уже выявили новые свойства вируса. Возможно, они были и раньше, но не были опознаны, возможно, это мутация, и как-то изменится воздействие вируса на человеческий организм", – сказала Зухра Павлова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/