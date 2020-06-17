Лечение коронавируса: ВОЗ заявила о «научном прорыве»

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в Великобритании произошел «научный прорыв» в борьбе с COVID-19. С этим громким заявлением согласны не все.

Глава ВОЗ отметил, что во время клинических испытаний стероида дексаметазона при лечении от коронавирусной инфекции наблюдалось снижение уровня смертности на 35% среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. На 20% этот показатель уменьшился у больных, получающих кислород. Всего в исследовании приняло участие свыше 2 тысяч человек. Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что ждет исчерпывающего анализа полученных данных в ближайшее время. Британский премьер Борис Джонсон также высоко оценил проведенное на его родине исследование. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский не разделяет этого оптимизма.

«Прорыв очень небольшой. При коронавирусной инфекции в тяжелых случаях большую роль играют избыточные воспалительные процессы как реакция организма. Дексаметазон, как и множество других препаратов, является протипововоспалительным средством. Поэтому ранее говорили о парацетамоле как о способе излечения от этой инфекции. Он из той же группы», - отметил академик.

По словам Вадима Покровского, успех британцев носит ограниченный характер.

«Им удалось показать эффективность дексаметазона в правильно проведенном клиническом исследовании и показать, что он на некоторое количество процентов снижает риск смерти у тяжелых больных. Никакого смысла применять его при легких и средних формах заболевания нет», - сказал Вадим Покровский.

Дексаметазон известен более 60 лет и относится к категории недорогих препаратов. В Лондоне подсчитали, что если бы его действие на пациентов с тяжелой формой COVID-19 было обнаружено раньше, удалось бы спасти порядка 5 тысяч человек. Египетские власти при этом заявили, что еще до новости о «научном прорыве» местные врачи эффективно использовали этот противовоспалительный препарат для лечения «тяжелых» и «средних» больных.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/