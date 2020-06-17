Эксперт оценил "прорыв" британских ученых в борьбе с COVID-19

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Снижение смертности от COVID-19 из-за дексаметазона, высоко оцененное главой ВОЗ, не "прорыв". В России этот препарат используют уже пару месяцев, рассказал радио Sputnik директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Научным прорывом" назвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус данные из Великобритании, где удалось снизить смертность среди больных COVID-19. Местным врача удалось уменьшить количество летальных случаев у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ на 35%, а среди больных на кислородной поддержке - на 20%.

Таких результатов британским врачам удалось добиться с помощью стероидного препарата дексаметазона. Глава ВОЗ уже назвал это "спасительным научным прорывом", но Николай Беспалов не совсем согласен с такой оценкой.

"Никакого открытия, никакого научного прорыва здесь нет. Российский Минздрав еще в конце апреля этого года включил дексаметазон в рекомендацию для лечения пациентов с COVID-19. Еще в апреле этот препарат активно использовался. По крайней мере, это происходило в России. Препарат очень старый и, мягко говоря, известный. Препарат имеет огромное количество применений", - рассказал эксперт.

Также этот прорыв ставит под сомнение большое количество побочных эффектов, которые есть у препарата, рассказал Николай Беспалов.

"У любого препарата побочные эффекты присутствуют. У дексаметазона есть целый ряд противопоказаний и побочных эффектов. В частности, он снижает иммунитет, что повышает риск заразиться инфекционным заболеванием, кроме коронавируса. Еще существует синдром Кушинга — это накопление жировой ткани в организме в специфических местах. У людей, которые долго принимают этот препарат, меняется внешность. Еще он приводит к ухудшению усвоения кальция и т. д. ", - рассказал Николай Беспалов в интервью радио Sputnik.

Коронавирус COVID-19 впервые появился в Китае в конце 2019 года. К этому моменту им болеют или уже переболели более 8 миллионов человек, скончались почти 450 тысяч.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/