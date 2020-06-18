В Петербурге не осталось больниц для COVID-19?

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В Санкт-Петербурге федеральные клиники постепенно освобождаются от COVID-19 и переходят на плановый режим работы, рассказала в интервью радио Sputnik председатель комиссии по социальной политике, делам ветеранов и здравоохранению Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина. По ее словам, приходилось закрывать целые отделения и больницы, когда во время планового лечения у пациентов обнаруживали коронавирус.

В Санкт-Петербурге не осталось больниц, которые можно перепрофилировать под COVID-19, система здравоохранения город перегружена. Об этом заявил СМИ губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, в настоящий момент в Петербурге 10,5 тысячи инфекционных коек.

"Сейчас федеральные клиники, наоборот, освобождаются от COVID-19 и постепенно переходят на плановый режим работы, но очень многие отделения и больницы были закрыты, потому что туда с другими заболеваниями попадали люди, у которых анализы показывали COVID-19. Такие отделения или больницы полностью закрывались", – сказала Людмила Косткина.

Нужно понимать, что подобное может повториться, проанализировать все ошибки и быть готовыми, считает Людмила Косткина.

"Точно будут появляться какие-то инфекции ОРВИ, гриппа, они всегда появляются. Но надо быть готовыми ко второму этапу. Должен быть резерв не только денег, но и коек, медицинской экипировки. Мы переобучили огромный состав специалистов, волонтеров, медиков. У нас уже есть опыт. Подобное может повториться, поэтому используя ресурсы, которые появились, нужно продумать план подготовки с четким анализом ошибок, которые были", – считает Людмила Косткина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/