Китай передал ВОЗ геном "пекинского" коронавируса

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Если в Китае определили геном "пекинского" коронавируса, его нуклеотидную и аминокислотную последовательность – это очень важно. Пока информации очень мало, есть только предположения, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подразделения Института вирусологии Александр Бутенко.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая обнародовал ранее обнаруженный в Пекине геном вируса, вызвавшего новую вспышку COVID-19. Данные были переданы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности центр опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине, и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды.

"Информации пока очень мало, скорее всяческие предположения. Кроме того, нет данных о количественных или качественных изменениях новых вариантов вируса в Пекине. Версия, что он появился в Китае с замороженными продуктами из Европы – возможный вариант, но это не морепродукты. Это могут быть инфицированные уже на рынке продукты. Это или инфицирование от больных людей, или предшествующее инфицирование от других источников. Коронавирусов огромное количество, их изменчивость проявляется не только мутацией, но и рекомбинациями между генами одного рода. Если сейчас определили геном, нуклеотидную и аминокислотную последовательность и передали ВОЗ, это очень важно. ВОЗ вскоре опубликует информацию", – считает Александр Бутенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/