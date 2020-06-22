87 медиков Покровской больницы в Петербурге заразились COVID-19. Главврач получила звание Героя Труда за борьбу с инфекцией

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Роспотребнадзор составил на Покровскую больницу Петербурга административный протокол о нарушении санитарных норм (часть 2 статьи 6.3 КоАП).

Материалы дела поступили в суд, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как сказано в материалах административного дела, с 1 по 9 апреля в больнице было зафиксировано 155 случаев коронавируса: 68 среди пациентов и 87 среди медработников. При этом не исключено, что персонал заражался уже в больнице в результате нарушений противоэпидемического режима.

Нарушения в больнице были выявлены и после 9 апреля. В частности, после перепрофилирования под коронавирусный стационар медучреждение в течение месяца работало без зонирования помещений. Кроме того, один раз персонал нарушил режим перехода из «грязной» зоны в «чистую».

«Нарушения могли способствовать инфицированию COVID-19 среди сотрудников стационара. Они создают реальную угрозу здоровью пациентов и персонала и распространению инфекции в больнице и Петербурге», — цитирует результаты расследования Роспотребнадзора «Фонтанка».

В начале апреля сотрудники Покровской больницы пожаловались на нехватку средств защиты для приема пациентов с коронавирусом. Они заявили, что сами начинают заражаться, и обвинили в происходящем руководство больницы.

21 июня Владимир Путин наградил главного врача Покровской больницы Марину Бахолдину званием Героя Труда за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Источник: https://meduza.io