В кубанских ковид-госпиталях выписали с выздоровлением 77% пациентов

/COVID-19/

На Кубани врачи выписали с выздоровлением 4220 пациентов, переболевших коронавирусом, то есть почти 77% от общего числа, сообщает оперштаб. За минувшие сутки – 39.

Также в крае подтвердили 61 новый случай заражения COVID-19. Возраст самого юного пациента – всего 11 месяцев, самого старшего – 82 года.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Краснодаре – 20 человек. На втором месте по числу пациентов – Кавказский район. Там добавилось 10 человек. В Новороссийске и в Усть-Лабинском районе – 3, в Северском, Тихорецком, Белореченском, Белоглинском и Славянском районах – по 2 человека. В Анапе, Тбилисском, Ейском, Красноармейском, Кореновском, Апшеронском, Лабинском, Темрюкском и Динском районах – по одному.

Кроме того, в больницы края обратились с подозрением на коронавирус 13716 граждан.

Источник: https://kuban.mk.ru/