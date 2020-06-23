В Совфеде оценили вспышку коронавируса в челябинском онкоцентре

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Ситуация с челябинским онкоцентром, где заболели более 80 человек, требует экстренных мер. Член Совета Федерации и хирург-онколог Владимир Круглый рассказал в интервью радио Sputnik о том, насколько все серьезно.

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины произошла вспышка коронавирусной инфекции. Опасной болезнью заразились свыше 80 человек, сообщает СМИ со ссылкой на региональный Минздрав. РИА Новости уточняет, что после положительного результата на вирус были закрыты несколько отделений центра.

Масштаб проблемы оценил сенатор и в прошлом хирург-онколог Владимир Круглый.

"От возникновения внутрибольничной вспышки все не застрахованы. Любая больница, которая не переведена на лечение только коронавирусных пациентов, а лечит больных с другой патологией, подвержена возникновению такой вспышки. Это, к сожалению, бывает и не только в Челябинске. Это не единичный случай. Конечно, все случаи тяжелые, поскольку требуют принятия экстренных мер. Нужно пациентов и врачей поместить в карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - рассказал сенатор.

Главная опасность этой ситуации в том, что лечение онкологии предполагает химиотерапию, а она подрывает иммунитет. Слабая защита организма и опасный коронавирус могут дать "запредельную нагрузку", считает Владимир Круглый.

"Если у пациента во время проведения химиотерапии присоединяется любая инфекция, а тем более коронавирус, то возможно поражение легких. В любом случае, решение по пациентам принимает лечащий врач. С моей точки зрения, химиотерапию лучше отменить, поскольку риск очень большой. Сама химиотерапия — это очень тяжелое лечение, которое ослабляет иммунитет. Иммуносупрессия, которая возникает при химиотерапии, она может утяжелить течение коронавирусной инфекции. Это две нагрузки на организм будут запредельными. Химиотерапию надо отменять", - рассказал сенатор и онколог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/