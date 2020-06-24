Стало известно о пожизненных последствиях для переболевших коронавирусом

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Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к неутешительному выводу о том, что переболевшие коронавирусом пациенты могут всю жизнь страдать от последствий инфекции. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным специалистов, у каждого третьего пациента, перенесшего COVID-19, могут на всю жизнь остаться повреждения легких, хроническая усталость и психологические расстройства.

Помимо этого ученые все чаще говорят о том, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

Кроме того, в Национальной службе здравоохранения предположили, что у 30% вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких.

При этом половине бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. Так, 70% переболевших могут страдать от бредового расстройств

Более того, у каждого десятого британца после выписки диагностируют острое поражение сердца.

По словам профессора Питера Опеншоу, прошедшим интенсивную терапию пациентам требуется около года для полного восстановления. Однако часть из них может никогда не вернутся к полноценной жизни.

Источник: https://www.mk.ru/