Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тысяч

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Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в Москве — 811 человек. В то же время для столицы это минимальный прирост числа заболевших за два с половиной месяца.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7176 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявили у 606 881 человека.

За сутки случаи заражения зарегистрировали в 84 регионах страны, ни одного заболевшего не выявили только в Ненецком автономном округе.

Больше всего заразившихся за день в стране зарегистрировали в Москве — 811 человек. Но для столицы это минимальный прирост числа заболевших за два с половиной месяца.

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам накануне, 23 июня, попросил жителей страны быть бдительными до появления вакцины от коронавируса. Он напомнил, что в России над созданием такого препарата работают 14 федеральных научных центров и уже начались клинические испытания.

В частности, такие исследования проходят в Сеченовском университете. Его ученые сообщили, что у добровольцев в первые часы после получения препарата повышалась температура и начиналась головная боль, однако затем эти симптомы ослабевали и в течение дня проходили. Такую реакцию можно назвать стандартной, характерной и для других инъекций, отметили в университете.

Источник: https://www.rbc.ru/society/24/06/2020/5ef2f3f09a794721216a8f22?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=rbc.ru&utm_term=1259974&utm_content=1