/COVID-19/

Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тысяч

Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в Москве — 811 человек. В то же время для столицы это минимальный прирост числа заболевших за два с половиной месяца.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7176 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявили у 606 881 человека.
За сутки случаи заражения зарегистрировали в 84 регионах страны, ни одного заболевшего не выявили только в Ненецком автономном округе.
Больше всего заразившихся за день в стране зарегистрировали в Москве — 811 человек. Но для столицы это минимальный прирост числа заболевших за два с половиной месяца.
Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам накануне, 23 июня, попросил жителей страны быть бдительными до появления вакцины от коронавируса. Он напомнил, что в России над созданием такого препарата работают 14 федеральных научных центров и уже начались клинические испытания.
В частности, такие исследования проходят в Сеченовском университете. Его ученые сообщили, что у добровольцев в первые часы после получения препарата повышалась температура и начиналась головная боль, однако затем эти симптомы ослабевали и в течение дня проходили. Такую реакцию можно назвать стандартной, характерной и для других инъекций, отметили в университете.

Источник: https://www.rbc.ru/society/24/06/2020/5ef2f3f09a794721216a8f22?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=rbc.ru&utm_term=1259974&utm_content=1

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

«Балтика» и Новосибирский университет проводят фотоконкурс среди студентов — в поддержку культуры раздельного сбора отходов для переработки

В 2020 году «Балтика» установит 150 бирбоксов, разработанных новосибирскими конструкторами

«Байкал-Сервис» начал выдавать грузы по смс по всей стране

«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам

«Байкал-Сервис» в Ростове-на-Дону увеличил число терминалов